Инфляция в Украине уже опережает самые пессимистические прогнозы, и даже Нацбанк признает, что она "стремительно ускорилась".

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В то же время эксперты призывают не паниковать и приводят аргументы о том, что общий уровень достатка от этого не страдает.

LIGA.net разбиралась, что происходит с ценами в Украине и чего ждать дальше?

Что подорожало осенью?

По данным Госстата, в октябре 2024 года потребительская инфляция в годовом измерении (год к году, г/г) ускорилась до 9,7% с 8,6% в сентябре. Только за второй месяц осени цены потребителей на товары и услуги выросли на 1,8%.

В частности, стремительно дорожали продукты питания – на 10,7% г/г. То есть в конце октября этого года в среднем цены были на 10% выше, чем в октябре 2023 года.

Стремительнее подорожали алкогольные и табачные изделия. Несколько быстрее, чем ожидалось, росли и административно регулируемые цены и цены на топливо.

Увеличился рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование.

В сфере услуг цены повышали даже больше, чем дорожало продовольствие – на 11% г/г. Так росли цены на услуги здравоохранения, связи и личного ухода.

Хотя замедлился рост стоимости транспортных услуг и эксплуатации собственных транспортных средств, а также страхования.

Меньше продуктов питания подорожали непродовольственные товары – на 2,9% г/г.

Почему цены росли?

Еще в мае средние темпы роста цен в Украине были значительно ниже – около 4-5%. Это было даже меньше, чем планировал Национальный банк.

Что же произошло в последние месяцы?

Главная причина, озвученная чиновниками и экспертами, – резкое уменьшение урожая в сельском хозяйстве. Оно произошло из-за неблагоприятных погодных условий в течение и конце лета.

"Жаркая погода без дождей летом и в начале осени этого года сказалась на урожайности, сроках созревания и качественных параметрах ряда овощей и фруктов, что отразилось на их предложении. В частности, быстрее дорожали овощи борщового набора и большинство фруктов. Выше, чем в прошлом, оставались и цены на помидоры и огурцы, хотя в октябре темпы их удорожания замедлились", – говорят в НБУ.

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Эти же причины указывают независимые эксперты.

"Сокращение урожая, например, зерновых масличных культур и вот, например, пшеницы мы ожидали еще в начале года, потому что снизились посевные площади. Но чего не ожидали, так это резкое сокращение урожая овощей и фруктов. Именно из-за засухи он снизился на треть против того, что у нас было в 2023 году. И именно эти две составляющие потребительской корзины выросли в цене больше всего", – говорит глава департамента макроэкономических исследований финансовой группы ICU Виталий Ваврищук.

По данным Госстата, сейчас стоимость свежих овощей где-то на 60-70% выше, чем стоимость в октябре 2023 года.

А увеличение стоимости сырья, кормов и производственных затрат, в том числе на электроэнергию, повлияло на цены муки, круп, молока и мяса. Эти факторы, по мнению экспертов Нацбанка, привели к тому, что удешевление яиц в этом году существенно замедлилось.

В то же время благодаря активной переработке сахарной свеклы нового урожая произошло снижение цен на сахар.

Удорожание продовольствия в целом существенно повлияло на общие ценовые данные.

"Мы знаем, что в Украине продукты питания занимают очень весомую долю в потребительской корзине – около 40%. Поэтому все происходящее в аграрном секторе, все то, что влияет на стоимость продуктов питания, очевидно, очень заметно влияет и на общий уровень цен, на общую инфляцию", – говорит Ваврищук.

Поскольку средние доходы украинцев невысокие, значительная их доля идет на удовлетворение базовых потребностей – преимущественно на продукты питания. И если сюда добавить еще, например, табачные изделия, алкогольные напитки, безалкогольные напитки – это более 50% потребительской корзины.

В общем, чем более богатая страна, чем богаче домохозяйства, тем больше весомая доля услуг в общем потреблении. В большинстве развитых стран в потребительской корзине доминируют услуги, а не товары. Соответственно у них зависимость от ценовой ситуации на агрорынке или на рынке продтоваров значительно меньше.

Но ситуация в сельском хозяйстве – это хоть и ключевой драйвер ускорения цен, но не единственный. Среди других факторов – дефицит квалифицированной рабочей силы, из-за которого работодатели вынуждены повышать официальную з/п стремительными темпами – близкими к 20%. Это переводится на цены товаров и услуг, предоставляемых бизнесом.

Еще один фактор – девальвация гривни, которая составляет более 10% с того момента, когда Нацбанк перешел в режим управляемой гибкости курса гривни в октябре 2023 года. Расходы на более дорогой доллар импортеры и розничные торговцы тоже закладывали в цены, то есть перекладывали их на потребителя.

Хотя сейчас этот фактор уже практически исчерпан, считает Ваврищук.

Какие прогнозы на зиму-весну 2025 года?

Нацбанк прогнозирует, что в ближайшие месяцы подорожание продуктов на фоне неурожая, значительных бюджетных расходов из-за войны, высоких темпов роста заработных плат и дефицита электроэнергии во время отопительного сезона будут подталкивать цены вверх.

В своем октябрьском прогнозе НБУ ожидал выхода инфляции за пределы 10% в январе 2025 года. Однако впоследствии признал, что это может произойти раньше.

Но весной следующего года инфляция, по ожиданиям финансистов, начнет снижаться. В конце 2025 года будет составлять 6,9% и в дальнейшем будет стремиться к цели НБУ – 5%.

Как сообщают в Нацбанке, этому поспособствуют "меры процентной и валютно-курсовой политики НБУ, а также рост предложения продовольственных товаров и ослабление внешнего ценового давления".

Хотя эксперты предупреждают, что оптимизму Нацбанка могут помешать факторы, которые не зависят ни от него, ни от правительства – "внешние шоки", в частности, связанные с погодными условиями или с войной.

Но в целом у негосударственных аналитиков прогнозы по темпам инфляции оптимистичные.

"В следующем году мы, вероятно, снова вернемся к нормальному урожаю картофеля, яблок, моркови, других овощей и фруктов. Вряд ли в июне будущего года будет очередное повышение тарифов на электроэнергию. Напомним, последние два года в июне тарифы на электроэнергию для населения повышали на 60-65%. И это тоже вносило мощный вклад в инфляцию. В следующем году, скорее всего, такого повышения не произойдет. В совокупности это должно способствовать замедлению инфляции", – говорит Ваврищук.

Инвестбанкир Сергей Фурса вообще говорит, что нынешнее ускорение уровня цен не повлияет на общее среднее финансовое состояние украинцев.

"Реальные доходы украинцев, с учетом инфляции, выйдут в 2025 году на уровень 2021 года, года до полномасштабного вторжения. И это прогноз, который дает и НБУ, и аналитики.

"Как это возможно? Потому что доходы растут быстрее инфляции", – пишет Фурса в своем блоге на Цензор.НЕТ.

В частности, он говорит, что инфляция в Украине за три года полномасштабного вторжения составила 46% (гривневый показатель). Зарплата же в гривне выросла больше.

"Каждый может взять калькулятор и посчитать, вспоминая, какой курс гривни был у нас в 2021 году. Это нельзя не учитывать. Можно рвать на себе волосы и кричать об обнищании. Но это математический факт. Который подтверждается постоянным ростом покупок, совершаемых украинцами в магазинах. И да, это и есть то же экономическое чудо во время войны. Обеспечено помощью Запада", – пишет Фурса.