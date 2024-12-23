В Нацбанке видят необходимость повышения учетной ставки в ближайшие месяцы

Фото: пресс-служба НБУ

Большинство членов Комитета по монетарной политике Национального банка отметили потребность в дальнейшем повышении учетной ставки в ближайшие месяцы при условии сохранения признаков устойчивости инфляционного давления и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий. Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на стенограмму дискуссии членов комитета от 11 декабря, за день до объявления Нацбанком о повышении учетной ставки с 13% до 13,5%.

В то же время несколько членов КМП были не уверены в необходимости дальнейшего повышения учетной ставки из-за временной природы текущего инфляционного всплеска. Обновление макропрогноза в январе даст больше информации по устойчивости ценового давления и рискам разбалансировки ожиданий, уточняют в НБУ.

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В стенограмме говорится, что последне решение повысить учетную ставку на 0,5 п.п. поддержали семь из 11 членов КМП. Они отмечали, что такой шаг является наиболее взвешенным и учитывает быстротечность ключевых факторов текущего ценового всплеска и необходим для сохранения инфляции под контролем.

Еще двое участников дискуссии КМП высказались за существенное повышение учетной ставки в декабре – до 14%. Они настаивали, что НБУ должен действовать безотлагательно и решительно, ведь инфляция уже несколько месяцев подряд превышает прогноз НБУ. Цены растут стремительными темпами, создавая угрозу развертывания инфляционной спирали.

Еще двое из 11 членов КМП проголосовали за сохранение учетной ставки на уровне 13% в декабре. Они считают нецелесообразным повышение учетной ставки, учитывая вероятную краткосрочность ценового всплеска. По их мнению, исчерпание эффектов худших урожаев этого года должно поспособствовать замедлению инфляции в 2025 году.