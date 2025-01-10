Інфляція в Україні незначно прискорилася до 12%. Дешевшають яйця, житло, одяг

За місяць ціни зросли на 1,4%

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Річна інфляція в Україні прискорилася до 12% у грудні, порівняно з 11,2% у листопаді та 9,7% у жовтні. Про це повідомляє пресслужба Державної служби статистики.

Інфляція на споживчому ринку у грудні порівняно з листопадом становила 1,4%. Базова інфляція у грудні порівняно з листопадом становила 1,3%, за рік загалом – 10,7%.

На споживчому ринку у грудні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 1,8%. На 5,2–1% подорожчали вершкове масло, олія соняшникова, молоко й молочні продукти, овочі, продукти перероблення зернових, хліб, яловичина, риба та продукти з риби, макаронні вироби, свинина.

На 1,5% знизилися ціни на яйця.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 2%, зокрема на тютюнові вироби – на 2,7%, алкогольні напої – на 1,2%.

Одяг і взуття подешевшали на 3,9%, зокрема взуття – на 4%, одяг – на 3,9%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,6% відбулося насамперед через підвищення цін на фармацевтичну продукцію на 1,8% та амбулаторні послуги на 1,6%.

Ціни на транспорт зросли на 0,5% переважно через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 2,1%.