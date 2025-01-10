Инфляция в Украине незначительно ускорилась до 12%. Дешевеют яйца, жилье, одежда

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Годовая инфляция в Украине ускорилась до 12% в декабре, по сравнению с 11,2% в ноябре и 9,7% в октябре. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.

Инфляция на потребительском рынке в декабре по сравнению с ноябрем составила 1,4%. Базовая инфляция в декабре по сравнению с ноябрем составила 1,3%, за год в целом – 10,7%.

На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,8%. На 5,2–1% подорожали сливочное масло, масло подсолнечное, молоко и молочные продукты, овощи, продукты переработки зерновых, хлеб, говядина, рыба и продукты из рыбы, макаронные изделия, свинина.

В то же время на 1,5% снизились цены на яйца.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2%, в том числе на табачные изделия – на 2,7%, алкогольные напитки – на 1,2%.

Одежда и обувь подешевели на 3,9%, в том числе обувь – на 4%, одежда – на 3,9%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 1,6% произошел, прежде всего, за счет повышения цен на фармацевтическую продукцию на 1,8% и амбулаторные услуги на 1,6%.

Цены на транспорт выросли на 0,5% в основном из-за подорожания проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 2,1%.