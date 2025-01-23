НБУ повысил учетную ставку до 14,5%. Планирует повышать еще

Фото: скриншот НБУ/YouТube

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 1 п.п. до 14,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Это решение направлено на поддержание устойчивости валютного рынка, сохранение инфляционных ожиданий под контролем, разворот инфляционного тренда и постепенное замедление инфляции до 5%. Сдерживание ценового давления, вероятно, потребует дальнейшего усиления процентной политики, говорится в сообщении Нацбанка.

НБУ, когда в декабре принимал решение о повышении учетной ставки на 0,5 п.п. до 13,5%, допускал дальнейшее ее повышение в начале 2025 года при условии сохранения признаков ускорения инфляции.

Годовая инфляция в Украине ускорилась до 12% в декабре по сравнению с 11,2% в ноябре и 9,7% в октябре.

В Нацбанке отмечают, что высокие темпы роста потребительских цен в значительной степени определялись временными факторами, прежде всего связанными с эффектами наихудших урожаев прошлого года. В то же время усиливалось и фундаментальное ценовое давление. Об этом свидетельствует дальнейшее ускорение базовой инфляции (до 10,7% в декабре), в частности, из-за стремительного роста цен на услуги (12,5% в декабре).

"Такая ценовая динамика была обусловлена увеличением расходов бизнеса на сырье, материалы и электроэнергию, а также повышением зарплат на фоне сохранения дефицита кадров. В то же время в последние месяцы в определенной степени рост цен сдерживался укреплением курса гривни к евро, что имеет важное значение для украинского импорта", — объясняют в НБУ.

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