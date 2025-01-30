Європейський центробанк знизив облікову ставку п'ятий раз поспіль

Регулятор вважає, що зниження рівня інфляції в єврозоні йде за планом

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Європейський центральний банк знизив три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б. п.). Таке рішення Рада керівників ЄЦБ ухвалила 30 січня, йдеться у повідомленні регулятора.

Це п'яте зниження ставки з червня 2024 року.

Згідно з рішенням, починаючи з 5 лютого 2025 року ставка за депозитами становитиме 2,75%, ставка основних операцій рефінансування – 2,9%, ставка за маржинальними кредитами – 3,15%.

ЄЦБ пояснив рішення зменшити ставку очікуваним зниженням рівня інфляції.

"Процес дезінфляції йде за планом. Динаміка інфляції загалом відповідає очікуванням співробітників ЄЦБ і показник, як очікується, повернеться до цільової середньострокової мети 2% протягом цього року", – йдеться у пресрелізі.

Зазначається, що зниження відсоткових ставок поступово зменшують вартість нових запозичень для домогосподарств та компаній. Водночас фінансові умови залишаються жорсткими, зокрема тому, що грошово-кредитна політика залишається обмежувальною.

Економісти, опитані агентством Bloomberg, очікують на зниження ставки на кожному з чотирьох засідань ЄЦБ, які мають відбутися до червня. Водночас трейдери розраховують на три зниження у першій половині 2025 року із можливою паузою у квітні.

Сам ЄЦБ підкреслює, що продовжуватиме забезпечувати стабілізацію інфляції на рівні 2% і рішення прийматимуться на основі поточних економічних даних. Заздалегідь визначеного шляху змін процентних ставок у нього немає.