Європейський центробанк знизив облікову ставку п'ятий раз поспіль
Європейський центральний банк знизив три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б. п.). Таке рішення Рада керівників ЄЦБ ухвалила 30 січня, йдеться у повідомленні регулятора.
Це п'яте зниження ставки з червня 2024 року.
Згідно з рішенням, починаючи з 5 лютого 2025 року ставка за депозитами становитиме 2,75%, ставка основних операцій рефінансування – 2,9%, ставка за маржинальними кредитами – 3,15%.
ЄЦБ пояснив рішення зменшити ставку очікуваним зниженням рівня інфляції.
"Процес дезінфляції йде за планом. Динаміка інфляції загалом відповідає очікуванням співробітників ЄЦБ і показник, як очікується, повернеться до цільової середньострокової мети 2% протягом цього року", – йдеться у пресрелізі.
Зазначається, що зниження відсоткових ставок поступово зменшують вартість нових запозичень для домогосподарств та компаній. Водночас фінансові умови залишаються жорсткими, зокрема тому, що грошово-кредитна політика залишається обмежувальною.
Економісти, опитані агентством Bloomberg, очікують на зниження ставки на кожному з чотирьох засідань ЄЦБ, які мають відбутися до червня. Водночас трейдери розраховують на три зниження у першій половині 2025 року із можливою паузою у квітні.
Сам ЄЦБ підкреслює, що продовжуватиме забезпечувати стабілізацію інфляції на рівні 2% і рішення прийматимуться на основі поточних економічних даних. Заздалегідь визначеного шляху змін процентних ставок у нього немає.
- 23 січня 2025 року Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку на 1 в.п. — до 14,5% річних і планує підвищувати ще.