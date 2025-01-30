Европейский центробанк снизил учетную ставку пятый раз подряд
Европейский центральный банк снизил три ключевых процентных ставки на 25 базисных пунктов (б. п.). Такое решение Совет руководителей ЕЦБ принял 30 января, говорится в сообщении регулятора.
Это пятое снижение ставки с июня 2024 года.
Согласно решению, начиная с 5 февраля 2025 года ставка по депозитам составит 2,75%, ставка основных операций рефинансирования – 2,9%, ставка по маржинальным кредитам – 3,15%.
ЕЦБ объяснил решение уменьшить ставку ожидаемым снижением уровня инфляции.
"Процесс дезинфляции идет по плану. Динамика инфляции в целом отвечает ожиданиям сотрудников ЕЦБ и показатель, как ожидается, вернется к целевой среднесрочной цели 2% в течение этого года", – говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что снижение процентных ставок постепенно уменьшает стоимость новых заимствований для домохозяйств и компаний. В то же время финансовые условия остаются жесткими, в частности потому, что денежно-кредитная политика остается ограничительной.
Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают снижения ставки на каждом из четырех заседаний ЕЦБ, которые должны пройти до июня. При этом трейдеры рассчитывают на три снижения в первой половине 2025 года с возможной паузой в апреле.
- 23 января 2025 года Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку на 1 п.п. — до 14,5% годовых и планирует повышать еще больше.