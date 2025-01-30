Европейский центробанк снизил учетную ставку пятый раз подряд

Регулятор считает, что снижение уровня инфляции в еврозоне идет по плану

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Европейский центральный банк снизил три ключевых процентных ставки на 25 базисных пунктов (б. п.). Такое решение Совет руководителей ЕЦБ принял 30 января, говорится в сообщении регулятора.

Это пятое снижение ставки с июня 2024 года.

Согласно решению, начиная с 5 февраля 2025 года ставка по депозитам составит 2,75%, ставка основных операций рефинансирования – 2,9%, ставка по маржинальным кредитам – 3,15%.

ЕЦБ объяснил решение уменьшить ставку ожидаемым снижением уровня инфляции.

"Процесс дезинфляции идет по плану. Динамика инфляции в целом отвечает ожиданиям сотрудников ЕЦБ и показатель, как ожидается, вернется к целевой среднесрочной цели 2% в течение этого года", – говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что снижение процентных ставок постепенно уменьшает стоимость новых заимствований для домохозяйств и компаний. В то же время финансовые условия остаются жесткими, в частности потому, что денежно-кредитная политика остается ограничительной.

Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают снижения ставки на каждом из четырех заседаний ЕЦБ, которые должны пройти до июня. При этом трейдеры рассчитывают на три снижения в первой половине 2025 года с возможной паузой в апреле.