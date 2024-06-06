Европейский центробанк впервые за пять лет снизил процентные ставки

ЕЦБ прогнозирует уровень инфляции в еврозоне в 2,5% и экономический рост в 0,9% в 2024 году

Глава ЕЦБ Кристин Лагард (Фото: ЕРА)

Совет управляющих Европейского центробанка снизил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕЦБ.

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Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии будут снижены до 4,25%, 4,50% и 3,75% соответственно, начиная с 12 июня 2024 года.

ЕЦБ не снижал процентные ставки с 2019 года.

"Основываясь на обновленной оценке перспектив инфляции, динамики базовой инфляции и силы воздействия денежно-кредитной политики, теперь уместно смягчить степень ограничений денежно-кредитной политики после девяти месяцев удержания ставок на стабильном уровне", — говорится в сообщении.

С момента заседания Совета управляющих в сентябре 2023 года инфляция снизилась более чем на 2,5 п.п., а прогноз инфляции заметно улучшился. Базовая инфляция также снизилась, что усилило признаки того, что ценовое давление ослабло, а инфляционные ожидания снизились на всех горизонтах.

В ЕЦБ отмечают, что несмотря на прогресс, достигнутый в последние кварталы, внутреннее ценовое давление остается сильным. Рост заработной платы ускоряется, а инфляция, вероятно, останется выше целевого показателя в 2% еще в следующем году.

Прогнозы как по общей, так и по базовой инфляции были пересмотрены в сторону повышения на 2024 и 2025 годы по сравнению с мартовскими прогнозами.

Ожидается, что общий уровень инфляции в еврозоне составит в среднем 2,5% в 2024 году, 2,2% в 2025 году и 1,9% в 2026 году.

Что касается базовой инфляции, исключающей цены на энергоносители и продукты питания, прогнозируется ее средний уровень в 2,8% в 2024 году, 2,2% в 2025 году и 2,0% в 2026 году.

Экономический рост в еврозоне ожидается на уровне до 0,9% в 2024 году, 1,4% в 2025 году и 1,6% в 2026 году.