Швейцария первой из крупных экономик снизила учетную ставку

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Швейцарский национальный банк неожиданно снизил основную процентную ставку на 0,25 п.п. до 1,5%. Об этом пишет агентство Blomberg.

Швейцария стала первой страной с развитой экономикой, которая снизила процентные ставки после длительного периода высокого инфляционного давления, усугубленного влиянием пандемии Covid-19 на мировую торговлю и полномасштабной военной агрессией России.

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В Центробанке Швейцарии объяснили снижение ставки низкой инфляцией.

"Уже несколько месяцев инфляция ниже 2% и, таким образом, находится в стабильном диапазоне. Согласно новому прогнозу, инфляция, вероятно, также останется в этом диапазоне в течение следующих нескольких лет", — цитирует агентство заявление Центробанка.

Годовая инфляция в Швейцарии продолжила замедляться в феврале до 1,2%. До 2026 года Центробанк прогнозирует инфляцию на уровне 1,5%.

Ожидается, что после Швейцарии центробанки других крупных экономик начнут смягчать кредитно-денежную политику. Федеральная резервная система и Европейский центробанк снизят ставки уже к концу текущего года, прогнозируют в Bloomberg.

Пока ФРС на вчерашнем заседании оставила ставки на текущем уровне, но обещала три раунда снижения в 2024 году. Центробанки Англии и Норвегии на этой неделе также решили оставить ставки без изменений.

Прогнозы ЦБ Швейцарии по инфляции (Источник: Bloomberg)

14 марта 2024 года Национальный банк Украины неожиданно снизил учетную ставку.

19 марта Центробанк Японии впервые за 17 лет поднял учетную ставку. Закончилась эпоха.

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