Швейцарія першою серед великих економік знизила облікову ставку

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Швейцарський національний банк несподівано знизив основну облікову ставку на 0,25 в.п. до 1,5%. Про це пише агентство Blomberg.

Швейцарія стала першою країною з розвиненою економікою, яка знизила відсоткові ставки після тривалого високого інфляційного тиску, посиленого впливом пандемії Covid-19 на світову торгівлю та повномасштабною воєнною агресією Росії.

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У Центробанку Швейцарії пояснили зниження ставки низькою інфляцією.

"Вже кілька місяців інфляція нижча за 2% і, таким чином, перебуває у стабільному діапазоні. Згідно з новим прогнозом, інфляція, ймовірно, також залишиться в цьому діапазоні протягом наступних кількох років", – цитує агентство заяву Центробанку.

Річна інфляція у Швейцарії продовжила сповільнюватись у лютому до 1,2%. До 2026 року Центробанк прогнозує інфляцію на рівні 1,5%.

Очікується, що після Швейцарії центробанки інших великих економік пом'якшать кредитно-грошову політику. Федеральна резервна система та Європейський центробанк знизять ставки вже до кінця поточного року, прогнозують у Bloomberg.

Поки що ФРС на вчорашньому засіданні залишила ставки на поточному рівні, але обіцяла три раунди зниження у 2024 році. Центробанки Англії та Норвегії цього тижня також вирішили залишити ставки без змін.

Прогнози ЦБ Швейцарії щодо інфляції (Джерело: Bloomberg)

14 березня 2024 року Національний банк України несподівано знизив облікову ставку.

19 березня Центробанк Японії вперше за 17 років підняв облікову ставку. Закінчилась епоха.

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