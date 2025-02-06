Британия на пороге стагфляции: рост экономики замедлится вдвое, инфляция ускоряется

В Британии замедляется производство практически во всех отраслях

Фото: depositphotos.com

Британский Центробанк снизил вдвое прогноз роста экономики Великобритании до 0,75% в 2025 году по сравнению с 1,5%, которые регулятор озвучивал в предыдущем прогнозе в ноябре. Об этом пишет The Guardian.

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Также ухудшен прогноз инфляции — до 3,7%, что почти вдвое превышает целевой уровень правительства в 2%. По итогам декабря инфляция составляла 2,5%.

В Банке Англии признают, что Великобритания вступает в период стагфляции, когда слабый экономический рост сочетается с высокой инфляцией, и предупреждают, что домохозяйства столкнутся с новым давлением из-за роста цен на энергоносители и коммунальные услуги.

Замедление экономического роста связано с сокращением производства во всех секторах. Инфляцию разогревает увеличение государственных расходов, в частности на сектор медицины.

Чтобы стимулировать деловую активность, Банк Англии снизил учетную ставку на 0,5 п.п. — до 4,5% — самого низкого уровня с июня 2023 года.

"Мы будем очень внимательно следить за экономикой Великобритании и мировыми событиями, будем применять постепенный и осторожный подход к дальнейшему снижению ставок", — прокомментировал глава Банка Англии Эндрю Бейли.

Он добавил, что в обновленном прогнозе не учитывались последствия торговых войн из-за возможного введения импортных пошлин Соединенными Штатами.

Источник: Bloomberg