Правительство Германии разработало законопроект об уменьшении выплат украинским беженцам
Федеральное министерство труда и социальных вопросов Германии разработало и передало на согласование законопроект об изменениях в выплатах для украинских беженцев, пишет Handelsblatt.
Законопроект предусматривает, что украинцы, которые приехали в Германию с апреля этого года или позже, будут получать не гражданскую помощь (Bürgergeld), а более низкие выплаты для искателей убежища (Asylbewerberleistungen).
Если стандартная ставка Bürgergeld для одного человека достигает 563 евро, то выплата для искателей убежища составляет 441 евро, или примерно на 20% меньше.
Причиной таких изменений является постоянный рост расходов на базовое обеспечение для соискателей работы, предусматривающее Bürgergeld. В прошлом году общие расходы составили около 47 млрд евро, из которых 6,6 млрд евро выплатили украинцам.
При этом в Германии доля украинских беженцев, которые работают, меньше, чем в других странах.
Для украинских беженцев, прибывших после 1 апреля, но до вступления в силу нового закона, уже назначенные выплаты Bürgergeld продолжатся, но не дольше, чем до конца мая 2026 года.
Изменения не касаются украинских беженцев, прибывших до 1 апреля 2025 года, а также тех, кто приехал по миграционным программам для квалифицированных работников или для обучения.
Ожидается, что благодаря этим изменениям правительство Германии сэкономит около 1,2 млрд евро в 2026 году и 350 млн евро в 2027 году.
- Немецкая партия ХСС инициировала дискуссию о том, стоит ли всем украинским беженцам, независимо от даты их прибытия, предоставлять только выплаты искателям убежища.
- Министр труда Бербель Бас из Социал-демократической партии отвергла эти требования, подчеркнув на необходимости сосредоточиться на коалиционном соглашении, чтобы избежать дальнейших проблем в коалиции.
