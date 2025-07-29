ХСС в Германии требует отменить помощь мужчинам из Украины: должны работать или воевать

150 000 украинских мужчин в Германии могут потерять право на социальную помощь

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В немецкой партии "Христианско-социальный союз" заявили, что украинским мужчинам призывного возраста нужно прекратить выплачивать социальную помощь (bürgergeld). Это касается более 150 000 украинцев в Германии, пишет Bild.

"Получение социальной помощи украинскими мужчинами призывного возраста наконец должно прекратиться. Когда почти 151 000 украинцев в возрасте от 18 до 63 лет получают у нас пособие, что-то здесь не так. Эта группа людей не имеет права на эту социальную помощь и должна либо работать здесь, в Германии, либо проходить военную службу в Украине", – сказал эксперт по внешней политике от ХСС Штефан Майер.

Согласно данным на 14 июня 2025 года, с начала полномасштабной войны в Германию прибыло 304 144 украинских мужчин призывного возраста. Почти половина из них (49,54%) получает социальную помощь.

Средний размер ежемесячной выплаты на одного человека составляет 882 евро.

Общая сумма выплат за год превышает 1,3 миллиарда евро, учитывая базовые выплаты, помощь на оплату жилья, дополнительные потребности и единовременные выплаты.

Украинское посольство в Германии сообщило, что значительная часть мужчин в Германии находится там законно и зарегистрирована в системе воинского учета.

"Было бы неправильно обвинять всех украинских мужчин за рубежом в нарушении законов или уклонении от мобилизации. Пребывание украинских мужчин за рубежом не запрещено", – цитирует Bild заявление посольства.