ХСС у Німеччині вимагає скасувати допомогу чоловікам з України: мають працювати або воювати

150 000 українських чоловіків у Німеччині можуть втратити право на соціальну допомогу

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У німецькій партії "Християнсько-соціальний союз" заявили, що українським чоловікам призовного віку потрібно припинити виплачувати соціальну допомогу (bürgergeld). Це стосується понад 150 000 українців у Німеччині, пише Bild.

"Отримання соціальної допомоги українськими чоловіками призовного віку нарешті має припинитися. Коли майже 151 000 українців віком від 18 до 63 років отримують у нас допомогу, щось тут не так. Ця група людей не має права на цю соціальну допомогу і повинна або працювати тут, у Німеччині, або проходити військову службу в Україні", – сказав експерт з зовнішньої політики від ХСС Штефан Маєр.

Згідно з даними на 14 червня 2025 року, з початку повномасштабної війни до Німеччини прибуло 304 144 українських чоловіків призовного віку. Майже половина з них (49,54%) отримує соціальну допомогу.

Середній розмір щомісячної виплати на одну особу становить 882 євро.

Загальна сума виплат за рік перевищує 1,3 мільярда євро, враховуючи базові виплати, допомогу на оплату житла, додаткові потреби та одноразові виплати.

Українське посольство в Німеччині повідомило, що значна частина чоловіків у Німеччині перебуває там законно і зареєстрована в системі військового обліку.

"Було б неправильно звинувачувати всіх українських чоловіків за кордоном у порушенні законів або ухиленні від мобілізації. Перебування українських чоловіків за кордоном не заборонено", – цитує Bild заяву посольства.