Fitch підтвердив рейтинг України на рівні "обмежений дефолт"
Агентство Fitch 23 травня другий раз поспіль підтвердило рейтинг України на рівні "Restricted Default" (обмежений дефолт) для боргів у іноземній валюті. Рейтинг у національній валюті – "CCC+", що означає дуже високий ризик.
Fitch пояснило своє рішення тим, що Україна продовжує перебувати у процесі реструктуризації зовнішніх боргів.
Хоча Укренерго домовилося з бондхолдерами про реструктуризацію зелених облігацій 2021 року на суму $825 мільйонів, нереструктуризованими залишаються ВВП-варанти ($2,6 мільярда) та кредит Cargill ($0,7 мільярда).
Що стосується внутрішніх боргів у гривні, Україна продовжує їх обслуговувати, тому рейтинг у національній валюті вищий.
Fitch вказує, що станом на травень 2025 року лише 1,1% боргів у гривні належить нерезидентам. Держателями основної частини боргу є Національний банк та комерційні банки, причому переважно державні.
Агентство прогнозує, що внутрішні запозичення продовжать збільшуватися, особливо у 2026 році.
Це пов'язано з очікуваним скороченням зовнішньої фінансової допомоги. Якщо у 2025 році Україна отримає рекордні $55 млрд зовнішнього фінансування (проти звичайних $25 млрд щорічно у 2022-2024 роках), то надалі воно стане менш передбачуваним та, ймовірно, знизиться.
У 2025 році внутрішнє фінансування менше, що залишає "простір" для його збільшення в майбутньому.
- Fitch погіршило кредитний рейтинг України до рівня "RD" у серпні 2024 року після того, як держава почала реструктуризацію єврооблігацій.