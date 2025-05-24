Fitch подтвердил рейтинг Украины на уровне "ограниченный дефолт"

Украина до сих пор не реструктуризировала ВВП-варанты на $2,6 миллиарда и кредит Cargill на $0,7 миллиарда

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Агентство Fitch 23 мая второй раз подряд подтвердило рейтинг Украины на уровне "Restricted Default" (ограниченный дефолт) для долгов в иностранной валюте. Рейтинг в национальной валюте – "CCC+", что означает очень высокий риск.

Fitch объяснило свое решение тем, что Украина продолжает находиться в процессе реструктуризации внешних долгов.

Хотя Укрэнерго договорилось с бондхолдерами о реструктуризации зеленых облигаций 2021 года на сумму $825 миллионов, нереструктуризированными остаются ВВП-варранты ($2,6 миллиарда) и кредит Cargill ($0,7 миллиарда).

Что касается внутренних долгов в гривне, Украина продолжает их обслуживать, потому рейтинг в национальной валюте выше.

Fitch указывает, что по состоянию на май 2025 года только 1,1% долгов в гривне принадлежит нерезидентам. Держателями основной части долга являются Национальный банк и коммерческие банки, причем преимущественно государственные.

Агентство прогнозирует, что внутренние заимствования продолжат расти, особенно в 2026 году.

Это связано с ожидаемым сокращением внешней финансовой помощи. Если в 2025 году Украина получит рекордные $55 млрд внешнего финансирования (против обычных $25 млрд ежегодно в 2022-24), то в дальнейшем оно станет менее предсказуемым и, вероятно, снизится.

В 2025 году внутреннее финансирование меньше, что оставляет "пространство" для его увеличения в будущем.