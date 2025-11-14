Зеленский подписал закон о выплате 50 000 грн при рождении ребенка

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении помощи при рождении ребенка. Соответствующий статус указан в карточке законопроекта №13532 на сайте Верховной Рады.

Верховная Рада приняла документ, инициированный Кабмином, во втором чтении и в целом 5 ноября. В правительстве ожидают, что он "создаст условия для преодоления негативных демографических тенденций, в частности, для повышения рождаемости и сочетания родительства с занятостью, путем предоставления в дородовой, послеродовой и период ухода за ребенком после его рождения", говорится в пояснительной записке.

Сейчас помощь при рождении ребенка в Украине составляет 41 280 грн, 10 320 грн из которых выплачивают единовременно, а остальные – по 860 грн в течение 36 месяцев.

Согласно принятому закону с 2026 года будет только единовременная выплата в 50 000 грн. Также предусматривается предоставление 7000 грн в месяц пособия по уходу за детьми до одного года (в том числе и рожденным в 2025 году).

Кроме этого, предусмотрена помощь в 7000 грн в связи с беременностью и родами для женщин, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования (не работают, безработные, студентки и т.д.).

Планируют также предоставлять помощь по программе "єЯсла" по уходу за ребенком от двух до трех лет, если родители вышли на работу после того, как ребенку исполнился год.

Кроме этого, внедряется программа "єСадок" – выплата из местного бюджета для обеспечения ухода за ребенком от трех до шести лет в случае отсутствия свободного места в коммунальных учреждениях дошкольного образования с 2028 года.

Как и раньше, при рождении ребенка будут предоставлять единовременное пособие "Пакет малыша". Также вводится "Пакет школьника" – единовременная выплата 5000 грн первоклассникам на приобретение вещей в школу.