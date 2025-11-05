Рада увеличила помощь при рождении ребенка до 50 000 грн

Законопроект №13532 о помощи семьям с детьми приняли во втором чтении и в целом

Фото: depositphotos.com

Верховная Рада в среду, 5 ноября, приняла во втором чтении и в целом закон об увеличении государственной помощи при рождении ребенка. На сайте парламента сообщается, что соответствующий законопроект №13532 поддержали 294 депутата.

Если сейчас помощь при рождении ребенка в Украине составляет 41 280 грн (из которых единовременно выплачиваются 10 320 грн, а остальная сумма – по 860 грн в течение 36 месяцев), то с 2026 года будет только единовременная выплата, которая возрастет до 50 000 грн.

Предусматривается введение пособия по уходу до одного года в размере 7000 грн в месяц (в том числе рожденным в 2025 году).

В таком же размере – 7000 грн в месяц – будет установлено пособие по беременности и родам для женщин, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования (не работающие, безработные, студентки и т.д.).

Планируется также оказывать помощь "єЯсла" для ухода за ребенком от двух до трех лет, в случае если родители вышли на работу после достижения ребенком одного года.

Также вводится программа "єСадок" – денежная выплата по уходу за ребенком за счет местного бюджета для обеспечения ухода за ребенком от трех до шести лет в случае отсутствия свободного места в коммунальных учреждениях дошкольного образования с 2028 года.

Как и раньше, при рождении ребенка будут предоставлять одноразовую натуральную помощь "Пакунок малюка".

В то же время вводится "Пакунок школяра" – единовременная выплата в размере 5000 грн каждому первокласснику на приобретение вещей в школу.