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Украинцы смогут сами выбрать банк для получения субсидии

Украинцы смогут сами выбрать банк для получения субсидии
14.08.2019, 14:38

Правительство внесло изменения в порядок выдачи субсидий

Кабинет министров изменил порядок выдачи субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, позволив гражданам самостоятельно выбирать банк для выплат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст постановления, принятого 14 августа.

Информацию о платежных реквизитах пенсионеров Пенсионный фонд передаст автоматически. Они смогут получать монетизированные субсидии вместе с пенсиями.

В документе не указано, какие банки уполномочены на выплату субсидий. Вероятно, это те финучреждения, которым Минфин разрешил выплачивать пенсии - в этом списке 38 банков.

Ранее счета для выплаты субсидий открывались исключительно в Ощадбанке.

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