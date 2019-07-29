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29.07.2019, 13:58

Субсидии можно расширить еще на 1 млн семей - Герус

Субсидии можно расширить еще на 1 млн семей - Герус

По мнению представителя президента в Кабмине, это коснется пенсионеров старше 70 лет

Правительство может предоставить субсидии дополнительно одному миллиону семей. Об этом заявил представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус в интервью РБК-Украина.

"Но что мы точно можем делать, и это не зависит от цены газа, - это субсидии. Некоторые домохозяйства, которые должны были бы пользоваться субсидиями, потому что они бедные, потеряли на них право. Мы анализируем, как можно изменить критерии для того, чтобы люди, которые действительно нуждаются в помощи, смогли получать субсидии", - сказал Герус.

По его оценкам, "речь где-то о дополнительном одном миллионе семей, которым также может предоставляться адресная помощь". "Среди этого миллиона, думаю, в значительной степени будут пенсионеры, которым больше 70 лет, потому что это незащищенная категория", - подчеркнул Герус.

По данным Госстата, с начала года почти 3 млн семей получили субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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Теги: субсидии, пенсионер, Андрей Герус
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