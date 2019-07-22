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22.07.2019, 09:05

В Госстате подсчитали сумму субсидий за первое полугодие

В Госстате подсчитали сумму субсидий за первое полугодие

Почти 3 млн семей получили субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг

За первое полугодие субсидии назначены 2,8 млн семей (с учетом обратившихся в 2018 году). Сумма субсидий составила 916,9 млн грн.

По данным Государственной службы статистики, в январе-июне за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) обратилось 2,34 млн семей, что на 38,2% меньше, чем в январе-июне прошлого года. При этом на домохозяйства в городской местности приходилось 61,8% таких обращений, в сельской местности - 38,2%.

Из общей суммы в 916,9 млн грн, в городской местности выплачено 640,4 млн грн, в сельской - 276,5 млн грн. За этот период 2018 года было выплачено 667,3 млн грн (в городской местности - 474,2 млн грн, в сельской - 193,1 млн.грн).

Как отмечают в Госстате, в июне средний размер субсидии на одно домохозяйство увеличился по сравнению с июнем 2018 года на 15,6% и составил 116,4 грн.

Помощь на приобретение сжиженного газа и бытового топлива в первом полугодии получили 370 600 домохозяйств. Сумма субсидий составила 1154,5 млн грн. Средний размер назначенной субсидии на одну семью в июне этого года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 1,2% и составил 3018,1 грн.

По данным Минсоцполитики, на конец апреля этого года четверть получателей субсидии в наличной форме не оплатили коммуналку вовремя.

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Теги: субсидии, субсидия, Госстат
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