Четверть получателей субсидий наличными не оплатили коммуналку

На конец апреля 2019 года в среднем около 75% получателей субсидии в наличной форме оплатили коммуналку вовремя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу директората семьи и социальной поддержки министерства Виталия Музыченко.

По его мнению, такой результат является положительным , учитывая, что речь идет о первом опыте монетизации субсидий в истории Украины.

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Чиновник напомнил, что граждане, которые получили на руки деньги, но не вовремя оплатили счета за коммунальные услуги, рискуют остаться без субсидий, пока не оплатят долг.

"Если получатель имеет задолженность свыше одного месяца на сумму от 340 грн (20 необлагаемых минимумов доходов граждан), субсидия на следующий период не назначается до решения вопроса с этим долгом. После того как гражданин погасит задолженность или заключит договор о ее реструктуризации, субсидия будет переназначена", - приводит министерство слова Музыченко.

При этом тот, кто допускал просрочку оплаты, имея на руках наличные средства, полученные в рамках монетизации субсидии, будет в дальнейшем получать помощь уже в безналичной форме.

По словам главы директората, важно, чтобы получатель не имел долгов за коммунальные услуги по состоянию на май, когда будут переназначаться субсидии на следующий год.

В министерстве также отметили, что "незаконные доначисления в платежках потребителей за газ" не будут приниматься во внимание управлениями соцзащиты при переназначении субсидий на новый год.

Напомним, в марте правительство направило на субсидии 5,7 млрд грн.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, субсидия будет определяться индивидуально, а ее средний размер - 1681 грн.