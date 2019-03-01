Максимум 24 000 грн. Какие субсидии ждут украинцев в марте

Граждане Украины будут получать субсидии, размер которых определяется индивидуально. Средний размер субсидии составляет 1681 грн. Об этом рассказал министр социалльной политики Андрей Рева, выступая в Верховной Раде.

Рева отметил, что по состоянию на 20 февраля 2019 года субсидию наличными получают 3 378 807 домохозяйств.

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"Уже в марте они (субсидианты) получат наличные средства в размере назначенной им субсидии за февраль. В среднем это составляет 1681 грн. Обращаю внимание, что это средний показатель", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что субсидии имеют индивидуальный характер и их размер колеблется от нуля до 24 000. "У нас есть в Харьковской области субсидианты, которые получают такую ​​сумму", - сказал Рева.

"То есть каждый получает индивидуально определенную сумму, которая будет разной. Аналогичные выплаты они получат до конца отопительного сезона в апреле за март, и в мае за апрель 2019 года", - добавил министр.