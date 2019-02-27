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27.02.2019, 13:52

С марта субсидии будут выплачивать наличными. Что нужно знать

С марта субсидии будут выплачивать наличными. Что нужно знать

Ощадбанк рассказал, как получить субсидию живыми деньгами

Клиенты Ощадбанка всех категорий, которым субсидия была назначена до 31 декабря 2018 года, будут получать ее в денежной форме с марта 2019 года.

В Ощадбанке отмечают, что счета за коммунальные услуги будут поступать в полном объеме без учета субсидии. Субсидиант должен самостоятельно и своевременно оплачивать их, используя полученные средства. Сэкономленные средства он сможет тратить по своему усмотрению.

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Если субсидиант не пенсионер

Субсидиантам, которые не являются пенсионерами, необходимо перед посещением банка зарегистрироваться на официальном сайте https://www.oschadbank.ua/ua/sb или в контакт-центре Ощадбанка по тел.: 0800210800. Это даст возможность самостоятельно выбрать ближайшее отделение, удобное время и дату для получения субсидии без очередей.

Получить субсидию эта категория субсидиантов сможет с 12 числа каждого месяца денежным переводом через систему "Швидка копійка" Ощадбанка или на текущие счета, открытые в Ощадбанке. Для получения нужны паспорт и идентификационный код.

Если субсидиант уже имеет текущий счет в Ощадбанке, то субсидия автоматически зачисляется именно на этот счет. Ощадбанк отправит SMS о его поступлении.

Если у субсидианта нет счета в Ощадбанке, Минсоцполитики пришлет адресное сообщение о сумме назначенной субсидии и механизме ее выплаты через Ощадбанк. При получении первой субсидии в денежной форме через систему денежных переводов субсидианту будет предложено открыть текущий счет. Это позволит при зачислении дальнейших субсидий получать от Ощадбанка SMS о поступлении субсидии.

Если субсидиант пенсионер

Пенсионерам не нужно дополнительно регистрироваться для получения субсидии. Они получат субсидию одновременно с пенсией через Укрпочту или на свой банковский пенсионный счет (в Ощадбанке или другом банке, в котором они получают пенсию).

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Теги: субсидии
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