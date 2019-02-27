С марта субсидии будут выплачивать наличными. Что нужно знать

Клиенты Ощадбанка всех категорий, которым субсидия была назначена до 31 декабря 2018 года, будут получать ее в денежной форме с марта 2019 года.

В Ощадбанке отмечают, что счета за коммунальные услуги будут поступать в полном объеме без учета субсидии. Субсидиант должен самостоятельно и своевременно оплачивать их, используя полученные средства. Сэкономленные средства он сможет тратить по своему усмотрению.

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Если субсидиант не пенсионер

Субсидиантам, которые не являются пенсионерами, необходимо перед посещением банка зарегистрироваться на официальном сайте https://www.oschadbank.ua/ua/sb или в контакт-центре Ощадбанка по тел.: 0800210800. Это даст возможность самостоятельно выбрать ближайшее отделение, удобное время и дату для получения субсидии без очередей.

Получить субсидию эта категория субсидиантов сможет с 12 числа каждого месяца денежным переводом через систему "Швидка копійка" Ощадбанка или на текущие счета, открытые в Ощадбанке. Для получения нужны паспорт и идентификационный код.

Если субсидиант уже имеет текущий счет в Ощадбанке, то субсидия автоматически зачисляется именно на этот счет. Ощадбанк отправит SMS о его поступлении.

Если у субсидианта нет счета в Ощадбанке, Минсоцполитики пришлет адресное сообщение о сумме назначенной субсидии и механизме ее выплаты через Ощадбанк. При получении первой субсидии в денежной форме через систему денежных переводов субсидианту будет предложено открыть текущий счет. Это позволит при зачислении дальнейших субсидий получать от Ощадбанка SMS о поступлении субсидии.

Если субсидиант пенсионер

Пенсионерам не нужно дополнительно регистрироваться для получения субсидии. Они получат субсидию одновременно с пенсией через Укрпочту или на свой банковский пенсионный счет (в Ощадбанке или другом банке, в котором они получают пенсию).