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Цена газа для населения снизится на 17 копеек - Нафтогаз
03.04.2019, 15:29

Монетизация субсидий. Кому переназначат автоматом

Монетизация субсидий. Кому переназначат автоматом

Субсидии в мае автоматически переназначат трем миллионам семей

Ежегодно в мае происходит процесс переназначения субсидий на новый год. В этом году автоматическое переназначение субсидий коснется трех миллионов домохозяйств. Остальным нужно будет обновить Заявление и Декларацию о доходах. 

Как сообщает Министерство социальной политики, наличную субсидию назначат тем семьям, у которых на май-июнь не будет задолженности за коммунальные услуги. Пенсионеры будут получать помощь наличными через Пенсионный фонд и Укрпочту, не пенсионеры - через Ощадбанк.

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Семьи, у которых на май-июнь будут долги за коммуналку, переведут на безналичную монетизацию.

В Минсоцполитики отмечают, что летнюю субсидию будут рассчитывать на основании доходов граждан, полученных в 3-4 кварталах 2018 года. Помощь на отопительный сезон 2019-2020 гг. - на основании доходов за 1-2 кварталы 2019 года.

Повторно с документами - заявлением и декларацией о доходах - в мае в управление социальной защиты населения необходимо будет обратиться:

  • арендаторам жилья,
  • внутренне перемещенным лицам,
  • семьям, которым субсидию назначили не на всех зарегистрированных, а на фактически проживающих в квартире лиц,
  • семьям, где есть неработающие трудоспособного возраста, у которых или отсутствуют доходы, или они меньше минимальной зарплаты,
  • семьям, в который произошли изменения в составе семьи в течение последнего года.

В Минсоцполитики уточнили, что не планируют менять критерии для назначения жилищных субсидий, поэтому существенного уменьшения количества субсидиантов в 2019-2020 годах не предвидится.

Напомним, в марте правительство направило на субсидии 5,7 млрд грн.

Ранее сообщалось, что правительство внесет изменения в систему монетизации субсидий. Если получатель монетизированной субсидии просрочит оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), в следующем году она будет назначаться субсидианту в безналичной форме.

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Теги: субсидия
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