Субсидии наличными не будут платить из-за просрочки оплаты ЖКУ

Если получатель монетизированной субсидии просрочит оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), в следующем году она будет назначаться субсидианту в безналичной форме. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева на брифинге 26 марта.

"Кто допускал просрочку с оплатой, имея на руках деньги, которые им выплатили, будут в течение следующего года получать субсидию уже в безналичной форме", - сказал он.

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Озвученные Ревой изменения планируют внести в законодательство.

Он отметил, что если такие просрочки с оплатой будут связаны с доначислениями за газ в связи с решением суда, то они не будут влиять на выплату субсидии.

Сейчас субсидия не назначается, если у домохозяйства есть месячная просрочка по ЖКУ свыше 340 грн, после ее погашения субсидию могут возобновить.

25 марта Пенсионный фонд завершил выплачивать наличную субсидию пенсионерам, а к концу недели Укрпочта и Ощадбанк доставят остальным субсидиантам помощь для оплаты коммунальных платежей.

Всего на помощь малообеспеченным в марте правительство направило 5,7 млрд грн.

Напомним, что пенсионеры начали получать монетизированные субсидии с 4 марта, а с 12 марта Ощадбанк начал выплачивать субсидии наличными остальным гражданам и тем, кому субсидию назначили до 31 декабря 2018 года.