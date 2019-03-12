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12.03.2019, 14:45

Началась выплата субсидий наличными

Началась выплата субсидий наличными

С сегодняшнего дня начали выплачивать субсидии наличными не пенсионерам

С 12 марта Ощадбанк начал выплачивать субсидии наличными тем гражданам, которые не являются пенсионерами и которым субсидию назначили до 31 декабря 2018 года, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Субсидию можно получить через систему денежных переводов Швидка копійка в любом отделении Ощадбанка с паспортом и идентификационным кодом.

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В Ощадбанке советуют перед посещением пройти регистрацию на официальном сайте или в контакт-центре по телефону 0800210800, чтобы выбрать ближайшее отделение, время и дату во избежание очередей.

Субсидианты-пенсионеры начали получать субсидии наличными с 4 марта.

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Напомним, органы соцзащиты будут отказывать в назначении субсидий на следующий год при наличии задолженности за отопительный период более 340 грн и сроком более одного месяца. 

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Теги: субсидии, монетезированные субсидии
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