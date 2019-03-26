Пенсионный фонд выплатил монетизированные субсидии

25 марта Пенсионный фонд завершил выплачивать наличную субсидию пенсионерам. Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр Владимир Кистион.

"Финиширует первый месяц монетизации субсидий. Вчера Пенсионный фонд завершил выплачивать наличную субсидию пенсионерам", - написал Кистион.

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Он также добавил, что к концу недели Укрпочта и Ощадбанк доставят остальным субсидиантам помощь для оплаты коммунальных платежей.

Всего на помощь малообеспеченным в марте правительство направило 5,7 млрд грн. "Монетизация субсидий состоялась", - добавил Кистион.

Напомним, что пенсионеры начали получать монетизированные субсидии с 4 марта, а с 12 марта Ощадбанк начал выплачивать субсидии наличными остальным гражданам и тем, кому субсидию назначили до 31 декабря 2018 года. За первый день Ощадбанк выплатил 19,4 млн грн субсидий наличными.