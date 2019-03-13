Как прошел первый день монетизации субсидий

С 12 марта начались выплаты монетизированных субсидий через сеть Ощадбанка. В частности, в первый день выплат через систему платежей "Швидка копійка" выплачено субсидий на сумму 19,4 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

В Кабмине уточняют, что 19,4 млн грн были оформлены 11 172 переводами. На карты зачислены 204 224 переводы на сумму 333,4 млн грн.

Реклама

Напомним, что с 12 марта Ощадбанк начал выплачивать субсидии наличными тем гражданам, которые не являются пенсионерами и которым субсидию назначили до 31 декабря 2018 года. Субсидианты-пенсионеры начали получать субсидии наличными с 4 марта.

Ранее сообщалось, что субсидия будет определяться индивидуально и ее средний размер - 1681 грн.