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13.03.2019, 12:20

Как прошел первый день монетизации субсидий

Как прошел первый день монетизации субсидий

Ощадбанк за день выплатил 19,4 млн грн субсидий наличными

С 12 марта начались выплаты монетизированных субсидий через сеть Ощадбанка. В частности, в первый день выплат через систему платежей "Швидка копійка" выплачено субсидий на сумму 19,4 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

В Кабмине уточняют, что 19,4 млн грн были оформлены 11 172 переводами. На карты зачислены 204 224 переводы на сумму 333,4 млн грн. 

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Напомним, что с 12 марта Ощадбанк начал выплачивать субсидии наличными тем гражданам, которые не являются пенсионерами и которым субсидию назначили до 31 декабря 2018 года. Субсидианты-пенсионеры начали получать субсидии наличными с 4 марта.

Ранее сообщалось, что субсидия будет определяться индивидуально и ее средний размер - 1681 грн.

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Теги: Ощадбанк, субсидии, Швидка копійка
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