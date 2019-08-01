Команда Зеленского хочет изменить критерии начисления субсидий

Кабинет министров должен изменить критерии определения субсидиантов, чтобы незащищенные слои населения могли получать субсидии. Об этом заявил 1 августа представитель президента в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала 1+1.

По его словам, после изменения критериев в прошлом году количество получателей субсидий сократилось почти вдвое - с 7 млн до 3,6 млн.

Герус отметил, что проживающие в сельских местностях или районных центрах пенсионеры старшего возраста с пенсией менее 2 000 грн, у которых прописаны не проживающие с ними внуки, потеряли право на получение субсидии.

"Некоторые пенсионеры, которые имеют прописанных внуков, в прошлом году и в этом не получали субсидии. Мы хотим это изменить и уточнить этот критерий, чтобы государство им помогало", - сказал он.

По подсчетам Геруса, это около миллиона семей.

"Они должны будут подать документы и будут иметь право получать субсидии", - подчеркнул представитель президента.

Также Герус прокомментировал слова президента Владимира Зеленского, который заявлял, что люди старше 70 лет не будут платить за жилищно-коммунальные услуги.

"Президент Зеленский говорил, что анализируется способ, как это сделать, и с помощью упрощенного способа получения субсидий именно для таких людей почтенного возраста - мы снимем с них груз платежей за жилищно-коммунальные услуги. Имеется в виду, что те из них, кто в последний год или полгода не могли пользоваться субсидией, то они будут платить незначительную часть из всего счета, остальное за них будет покрывать государство", - пояснил он.