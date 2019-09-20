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Верховная Рада поддержала закон о верификации пенсий и субсидий

Верховная Рада поддержала закон о верификации пенсий и субсидий
20.09.2019, 14:27

Депутаты одобрили создание механизма для взыскания незаконно полученных субсидий

Верховная Рада приняла за основу законопроект 1231 "О верификации и мониторинге государственных выплат". Проект закона поддержали 254 народных депутата, сообщается на сайте парламента.

Документом предлагается ввести верификацию (или проверку) государственных выплат таких, например, как пенсия, пособие, субсидия, стипендия и так далее.

Проектом закона верификация выплат определяется как сбор и проверка достоверности информации, определенной законодательством для получения государственных выплат и которая влияет на их размер.

Согласно проекту закона, верификация выплат будет проходить в специальной информационно-аналитической платформе.

"В случае выявления недостоверной информации, на основании которой была назначена государственная выплата, органы, осуществляющие государственные выплаты, будут направлять таким реципиентам требование о возврате неправомерно или излишне полученной государственной выплаты", – говорится в документе.

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