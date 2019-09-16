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Основные показатели госбюджета-2020: инфографика

Основные показатели госбюджета-2020: инфографика
16.09.2019, 10:58

Кабмин подал в Верховную Раду проект закона о госбюджете на 2020 год

15 сентября Кабинет министров утвердил и подал в Верховную Раду проект закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Вот его основные показатели:

Проект закона предусматривает доход государственного бюджета на 2020 год (с трансферами) в сумме 1,08 трлн грн, в том числе общего фонда – 962,7 млрд грн. Сумма расходов – 1,17 трлн. Госбюджет на 2019 год предусматривал 1,03 трлн грн дохода и 1,1 трлн грн расходов.

Расходы на национальную безопасность и оборону составляют 245,8 млрд грн, что на 33,8 млрд грн больше, чем в 2019 году.

На развитие дорожной инфраструктуры законопроектом предлагается направить рекордных 74,4 млрд грн, что на 29,4 млрд грн больше, чем было в прошлом году. Государственный дорожный фонд получит 69 7 млрд грн, которые планируется направить на развитие сети, содержание дорог государственного значения, строительство, реконструкцию и т.д.

Для поддержания энергетической независимости планируется выделить 2 млрд грн

Цель долговой политики – сократить отношение объема государственного долга к ВВП до 46,7% на конец 2020 года. Соотношение планируется решить за счет уменьшения дефицита государственного бюджета до 2,09% ВВП в 2020 году.

Платежи по госдолгу в 2020 году составят около 438, 1 млрд грн: на обслуживание государственного долга предлагается направить 145,2 млрд грн, на погашение госдолга – 292,9 млрд грн.

От приватизации государственного имущества в госбюджет планируется привлечь в госбюджет 5 млрд грн.

На образование планируется направить 136,4 млрд грн, что на 7,7 млрд грн больше, чем в 2019 году. Проект впервые предусматривает расходы на развитие учреждений высшего образования в размере около 300 млн грн.

Общие расходы на здравоохранение составляют 108 млрд грн – это на 9,8 млрд больше, чем в 2019 году.

На развитие культуры и информационной сферы законопроектом предлагается направить 8,6 млрд грн.

"Минималка", согласно проекту закона о госбюджете, в 2020 году вырастет с 4173 грн до 4723 грн. 

Пенсионный фонд планируется профинансировать в следующем году на 172,6 млрд грн.

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госбюджет Минфин госбюджет-2020
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