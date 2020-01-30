В Нацбанке предсказали будущее: цена гривни, учетная ставка, инфляция и рост ВВП

Сегодня, 30 января, Национальный банк снизил учетную ставку на 2,5 п.п. до 11% – самый низкий уровень с лета 2014 года. Это не единственная важная новость от Нацбанка: руководители регулятора детально рассказали о перспективах украинской экономики на ближайшие годы.

Что с инфляцией, каким будет рост ВВП, цены, курс гривни и планирует ли НБУ дальнейшее снижение учетной ставки (спойлер - планирует).

Инфляция будет ниже 4%

По итогам 2019 года темпы роста цен в Украине замедлились до 4,1% (в 2018 было 9,8%) и Нацбанк достиг своей цели по инфляции: еще в 2015 году регулятор поставил перед собой задачу – к 2020-му стабилизировать цены на 5±1% в год. Тогда это выглядело очень амбициозно: летом 2015-го инфляция превышала 50%.

Правда, с достижением таргета, Нацбанк сразу же вылетел из диапазона роста цен в 4 – 6%, но уже в другую сторону: начиная с января и в течение практически всего 2020 года инфляция в Украине будет ниже 4%, прогнозируют в НБУ. Ускорение ожидается в четвертом квартале. Согласно новому прогнозу Нацбанка, по итогам этого года инфляция составит 4,8%. Предыдущий прогноз – 5%.

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Индекс потребительских цен

По словам главы НБУ Якова Смолия, основная причина замедления инфляции – ревальвация гривни ( на 14,5% к доллару в 2019 году), это продолжит влиять на стоимость импортных товаров, а также локальной продукции с высокой долей импорта в себестоимости. Дополнительные факторы: сохранение относительно низких цен на энергоносители в мире, а также незначительная продовольственная инфляция за счет хорошей урожайности овощей и фруктов.

В конце года цены ускорятся из-за подорожания табачных изделий. Но в целом на инфляцию это не повлияет: НБУ ожидает, что по итогам 2021 и 2022 годов она составит 5%.

Учетная ставка – не меньше 7%

Нацбанк второй раз подряд рекордно понижает учетныю ставки: сразу 2,5 процентных пункта, после того, как в декабре НБУ снизил ставку на 2 п.п.

Укрепление гривни изменило планы Нацбанка: согласно октябрьскому прогнозу, регулятор собирался до конца 2020 года держать учетную ставку выше 9%, только к концу 2021-го планировалось снизить ее до 8%. В новом плане НБУ более резкое смягчение политики: снижение ставки до 7% уже в этом году. Самого большого снижения стоит ожидать в первом полугодии 2020. Если обойдется без форс-мажоров, Нацбанк намерен сохранить ставку примерно на этом же уровне, как минимум, до конца 2022 года.

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Учетная ставка и инфляция Учетная ставка и инфляция

“7% - так мы оцениваем новый нейтральный уровень учетной ставки. Изменение ставки повлияет на снижение стоимости кредитов для бизнеса и населения, а также будет стимулировать деловую активность, – отметил Смолий. – При этом снижение может быть и более медленным, если проявятся проинфляционные риски, Но в случае ускоренной реализации реформ и существенного притока инвестиций, ставка может снижаться и ускоренным темпом”.

Экономика не ускорится, несмотря на снижение ставки

Плохая новость из коммюнике НБУ: смягчение монетарной политики регулятора слабо повлияет на рост экономики Украины в ближайшие годы.

Оценку роста ВВП в 2019 Нацбанк ухудшил: 3,3% вместо прежних 3,5%. Это значит, что в четвертом квартале экономический рост замедлился до 2,2% (худший квартал за последние 3,5 года) после 4,6% – во втором и 4,1% – в третьем кварталах 2019. Ожидания регулятора на первый квартал 2020 – рост выше 3%.

Прогнозы Нацбанка на 2020 и 2021 годы не изменились: 3,5 и 4% роста ВВП соответственно. В 2022 экономика вырастет также на 4%.

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Макропрогнозы

Почему снижение учетной ставки почти вдвое за год не повлияет на темпы экономического роста? В НБУ это объясняют лагом, с которым ставка влияет на экономику. “В нашем случае это 9-18 месяцев, поэтому мы ожидаем, что эффект проявится уже в последующие годы”, – отметил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

Девальвация – это нормально

Сегодня утром НБУ продал $20 млн, чтобы сдержать виток падения гривни (доллар на межбанке уже приблизился к 25 грн/$). В Нацбанке говорят, что ситуация в норме: рынок в очередной раз подтверждает, что курс может двигаться как сторону укрепления, так и в сторону девальвации гривни, заявил Сологуб.

“Импорт в начале года традиционно превышает экспорт, также мы видели покупки под репатриацию дивидендов, но в целом курс соответствует показателям текущего счета и другим макроэкономическим параметрам Украины, – сказал он. – В плане устойчивости экономика примерно вернулась на уровни 2010-11 года, с тем отличием, что сейчас у нас нет “под столом” таких проблем, как неочищенные балансы банков и большой дефицит бюджета Нафтогаза”.

Повлияет ли январское подорожание доллара на инфляцию? В НБУ пока не видят причин для волнения, добавил Сологуб.

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Без МВФ ничего не будет

НБУ снова подчеркивает: в основе всех прогнозов лежит предположение, что Украина ближайшие месяцы начнет новую программу с МВФ. В этом году регулятор надеется получить от Фонда $1,7 млрд из $5,5 млрд, которые фигурировали в предварительных договоренностях Украины и МВФ (осень 2019).

Что для этого нужно? “Верховная Рада должна принять определенные законы, надеемся, это произойдет с возобновлением работы депутатов с 4 февраля”.

Речь – о законе 2571, который усилит позиции Нацбанка в судебных процессах с собственниками банков-банкротов, в том числе, ПриватБанка. Чтобы реально получить деньги Фонда в ближайшее время, Украине нужно успеть с prior actions (обязательные предварительные условия) до ближайшего заседания Совета директоров МВФ, которое запланировано на середину февраля.

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