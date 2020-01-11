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НБУ назвал причины замедления инфляции в 2019 году

НБУ назвал причины замедления инфляции в 2019 году
11.01.2020, 09:57

Регулятор считает, что ключевым фактором замедления роста потребительских цен стало укрепление гривни

Потребительская инфляция замедлилась с 9,8% в 2018 году до 4,1% в 2019 году. Как отмечают в Национальном банке Украины, по итогам прошлого года достигнута среднесрочная инфляционная цель 5% ± 1 п.п.

При этом регулятор признает, что инфляция оказалась ниже прогнозной: в Инфляционных отчетах на протяжении 2019 года Нацбанк прогнозировал рост цен на уровне 6,3% на конец года.

В Нацбанке называют ключевым фактором существенного замедления роста потребительских цен укрепление обменного курса гривни. На него влиял и высокий интерес инвесторов к гривневым финансовым инструментам, и общий рост производительности украинской экономики. На на инфляцию также влияло снижение мировых цен на энергоносители и расширение предложения продуктов питания. В то же время улучшались инфляционные ожидания населения, финансовых аналитиков, бизнеса и банков.

Регулятор считает, что все эти факторы перевесили влияние более быстрого, чем ожидалось, роста потребительского спроса и заработных плат.

В НБУ отмечают, что продолжат монетарную политику, направленную на поддержку инфляционной цели на уровне 5% с допустимым диапазоном колебаний ± 1 п.п.

"Низкий уровень инфляции будет создавать условия для устойчивого экономического роста, дедолларизации экономики и удешевления кредитных ресурсов для бизнеса и населения", - уверены в НБУ.

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  • По данным Госстата, инфляция в 2019 году замедлилась до 4,1%. Это лишь на 0,1% выше нижнего диапазона целевого коридора НБУ - 5% +/- 1 п.п. В начале декабря НБУ прогнозировал замедление инфляции к концу года почти до 6%.
  • 12 декабря Нацбанк снизил учетную ставку до 13,5% и сообщил, что намерен пересмотреть свои инфляционные прогнозы. Обновленный прогноз регулятор опубликует в конце января. Снизить учетную ставку регулятор может уже в понедельник, 13 января.
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НБУ инфляция причины инфляции
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