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Не только ОВГЗ. Глава Привата рассказал, на чем зарабатывает банк

Не только ОВГЗ. Глава Привата рассказал, на чем зарабатывает банк
16.10.2019, 09:30

Проценты от гособлигаций в сумме валовых доходов ПриватБанка составляют пятую часть, говорит глава финучреждения

Председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл назвал мифом заявления о том, что прибыль финучреждения формируется за счет процентных доходов от облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Об этом он сказал в интервью НВ Бизнес.

"Двумя крупнейшими источниками дохода банка являются, в первую очередь, процентный доход, это 14 млрд грн, а вторым источником - это около 13 млрд грн - является комиссионный доход от транзакционного бизнеса", - сообщил Крумханзл.

"Да, мы зарабатываем на ОВГЗ, это нормально. В сумме валовых банковских доходов проценты от ОВГЗ составляют порядка одной пятой части. Утверждение о том, что банк прибылен только за счет ОВГЗ - не более чем миф", - добавил он.

Он также добавил, что прибыль государственного ПриватБанка в 27 млрд грн за девять месяцев – это больше миллиарда долларов, в то время, как при прежних владельцах максимальная прибыль банка за год, согласно публичным отчетам, составляла $400 млн.

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ПриватБанк ОВГЗ Петр Крумханзл прибыль госбанков
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