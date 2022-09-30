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Кабмин определил HR-компании для отбора кандидатов в набсоветы государственных банков

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 18:34
Кабмин определил HR-компании для отбора кандидатов в набсоветы государственных банков - Фото
Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров определил по результатам конкурса HR-компании по отбору претендентов на должности независимых членов наблюдательных советов Ощадбанка, ПриватБанка и Укрэксимбанка. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.  

Объявление о проведении конкурсов было обнародовано 17 августа 2022 года для каждого банка отдельно. Конкурсный отбор провела комиссия, созданная Минфином. В работе комиссий участвовали представители международных организаций с правом совещательного голоса. 

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По результатам рассмотрения конкурсных предложений победителями конкурса определены: 

для Ощадбанка – Ward Howell Ukraine 

для ПриватБанка – Executive Search Ukraine 

для Укрэксимбанка – Pedersen & Partners  

Решением Кабмина также определены условия оплаты услуг компаний, отвечающих их ценовым предложениям, и условия договора предоставления услуг между компанией и государственным банком. 

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях 

Роман Бриль
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