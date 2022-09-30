Кабмин определил HR-компании для отбора кандидатов в набсоветы государственных банков
Кабинет министров определил по результатам конкурса HR-компании по отбору претендентов на должности независимых членов наблюдательных советов Ощадбанка, ПриватБанка и Укрэксимбанка. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Объявление о проведении конкурсов было обнародовано 17 августа 2022 года для каждого банка отдельно. Конкурсный отбор провела комиссия, созданная Минфином. В работе комиссий участвовали представители международных организаций с правом совещательного голоса.
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По результатам рассмотрения конкурсных предложений победителями конкурса определены:
для Ощадбанка – Ward Howell Ukraine
для ПриватБанка – Executive Search Ukraine
для Укрэксимбанка – Pedersen & Partners
Решением Кабмина также определены условия оплаты услуг компаний, отвечающих их ценовым предложениям, и условия договора предоставления услуг между компанией и государственным банком.
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