Кабмин определил HR-компании для отбора кандидатов в набсоветы государственных банков

Кабинет министров определил по результатам конкурса HR-компании по отбору претендентов на должности независимых членов наблюдательных советов Ощадбанка, ПриватБанка и Укрэксимбанка. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Объявление о проведении конкурсов было обнародовано 17 августа 2022 года для каждого банка отдельно. Конкурсный отбор провела комиссия, созданная Минфином. В работе комиссий участвовали представители международных организаций с правом совещательного голоса.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

По результатам рассмотрения конкурсных предложений победителями конкурса определены:

для Ощадбанка – Ward Howell Ukraine

для ПриватБанка – Executive Search Ukraine

для Укрэксимбанка – Pedersen & Partners

Решением Кабмина также определены условия оплаты услуг компаний, отвечающих их ценовым предложениям, и условия договора предоставления услуг между компанией и государственным банком.

1 апреля Рада разрешила выкинуть иностранцев из наблюдательных советов.

15 сентября экс-министр соцполитики после увольнения получила место в набсовете Укргазбанка.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Роман Бриль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.