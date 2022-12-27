ПриватБанк получил новых членов наблюдательного совета

Кабинет министров на заседании 27 декабря уволил независимых членов наблюдательного совета ПриватБанка и назначил новых. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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Основанием для смены членов наблюдательного совета Минфин назвал истечение законодательно установленного срока их полномочий.

Членами наблюдательного совета ПриватБанка по результатам конкурсного отбора стали:

Нильс Мелнгайлис (Nils Melngailis), имеющий опыт независимого директора ряда банков и главы наблюдательного совета в Luminor Bank AS, одном из ведущих банков в Балтийском регионе со штаб-квартирой в Эстонии;

Збигнев Ягейло (Zbigniew Jagiello), более десяти лет возглавлявший PKO Bank Польша;

Владимир Николаевич Литвин (не политик), много лет работавший заместителем председателя правления Ощадбанка;

Федерико Руссо (Federico Russo), имеющий большой опыт работы в банковской сфере, включая группу UniCredit, более 11 лет опыта работы на рынке Украины;

Михай Ионеску (Mihai Ionescu), имеющий более 20 лет опыта на руководящих должностях в банковской индустрии, в частности в Deutsche Bank, Credit Suisse Group, Raiffeisen Bank, консультировал Национальный банк Греции по приобретению Финансбанка в Турции;

Надир Азиз Шейх (Nadir Aziz Shaikh), который имеет 39 лет опыта в Citigroup в семи странах, в том числе в Citibank Украина.

Из предыдущего состава наблюдательного совета остался только Надир Шейх. Остальные члены, в том числе Шэрон Иски, Эран Кляйн, Себастиан Шенайх-Каролат, Ольга Томаш и Роман Сульжик, ушли со своих должностей.

Представителями государства в наблюдательном совете ПриватБанка остаются Артем Шевалев, Юлия Мецгер и Сергей Алексеенко.

Андрій Водяний

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