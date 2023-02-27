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PIN банк станет государственным. ВАКС конфисковал актив у владельца московского ЦСКА

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 16:44
PIN банк станет государственным. ВАКС конфисковал актив у владельца московского ЦСКА - Фото
Фото: polomap.ua

Коллегия судов Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции Украины и конфисковала PIN банк у россиянина Евгения Гинера. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Решением суда активы ответчика – 88,890583% акций АО "Первый инвестиционный банк" – взыскали в доход государства.

Евгений Гинер – президент московского ЦСКА. Он находится под украинскими санкциями, в том числе из-за связи с корпорацией "Ростех", поставляющей оружие и боеприпасы для российской армии. В прошлом году на этом основании правоохранительные органы добились судебного ареста на акции PIN Bank, один из ключевых активов Гинера в Украине.

С 24 октября эти активы перешли в управление АРМА "для осуществления мер по управлению ими с целью обеспечения их сохранения и сохранения их экономической стоимости".

В тот же день стало известно, что НБУ лишил Гинера права голоса в PIN Bank.

  • Гинер вместе со своими бизнес-партнерами Михаилом Воеводиным и Александром Бабаковым контролирует не только PIN Bank, но и пять областных энергораспределительных предприятий (Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Житомироблэнерго, Ровнооблэнерго, Черновцыоблэнерго).
  • Также они контролируют запорожское предприятие "Днепроспецсталь" и обширную сеть гостиниц Premier Hotels & Resorts, среди которых пятизвездочные Премьер Дворец в Киеве и Премьер-гостиница в Одессе.
Андрій Водяний
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