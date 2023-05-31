У банківському секторі зросла частка проблемних кредитів — НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 травня становила 39,3% порівняно з 38,8% на 1 квітня. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Обсяг непрацюючих кредитів у квітні збільшився на 1,2 млрд грн. Водночас загальний обсяг кредитного портфеля банків зменшився на 11,1 млрд грн.

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Сума непрацюючих кредитів складає 435,3 млрд грн. Більшість – 326 млрд грн – припадає на банки з державною часткою участі.

У ПриватБанку сума NPL становить 178,7 млрд грн.

Збільшення частки непрацюючих кредитів відбувається повільними темпами. Наприклад, за перший квартал зростання склало менше ніж 1% проти попереднього кварталу. Це пов'язано з тим, що банки неохоче визнають наявність проблемних кредитів.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року – з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року, а кредитний портфель – збільшувався.

8 лютого 2023 року НБУ повідомив, що банки збільшили проблемні кредити на 87 млрд грн за воєнний 2022 рік.

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