RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У банківському секторі зросла частка проблемних кредитів — НБУ

Этот материал также доступен на русском
31.05.2023, 17:33
У банківському секторі зросла частка проблемних кредитів — НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 травня становила 39,3% порівняно з 38,8% на 1 квітня. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Обсяг непрацюючих кредитів у квітні збільшився на 1,2 млрд грн. Водночас загальний обсяг кредитного портфеля банків зменшився на 11,1 млрд грн.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Сума непрацюючих кредитів складає 435,3 млрд грн. Більшість – 326 млрд грн – припадає на банки з державною часткою участі.

У ПриватБанку сума NPL становить 178,7 млрд грн.

Збільшення частки непрацюючих кредитів відбувається повільними темпами. Наприклад, за перший квартал зростання склало менше ніж 1% проти попереднього кварталу. Це пов'язано з тим, що банки неохоче визнають наявність проблемних кредитів.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року – з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року, а кредитний портфель – збільшувався.

Читайте також: Майже кожен третій кредит в Україні є простроченим, проте банки не поспішають йти до суду.

Підписуйтесь на наш Instagram: корисні пояснення актуальних тем
Роман Бриль
НБУNPLнепрацюючі кредити
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 