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Банки неохотно признают проблемные кредиты: их доля выросла на менее чем 1% за квартал

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02.05.2023, 12:02
Банки неохотно признают проблемные кредиты: их доля выросла на менее чем 1% за квартал - Фото
Фото: depositphotos.com

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе выросла на 0,7 п.п. до 38,8% за первый квартал 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.   

Объем неработающих кредитов за квартал вырос на 2 млрд грн до 434 млрд. грн. 

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Банки продолжают признавать кредитные потери – с начала полномасштабной войны объемы отчисления в резервы под кредиты превысили 107 млрд грн и составляют более 13% кредитного портфеля, которые банки имели в конце февраля 2022 года. 

"Процесс признания банками неработающих кредитов замедлился в 2023 году. Можно ожидать, что банки получат дополнительный импульс для признания NPL по результатам диагностики, которую начал недавно НБУ для оценки качества активов и капитала крупнейших банков", — прокомментировал глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев

По его словам, у банков есть возможность признавать проблемные кредиты благодаря сохранению высокой доходности, за счет чего они могут проводить отчисления в резервы. Банковская система надлежаще капитализирована с нормативом адекватности регулятивного капитала на 1 апреля на уровне 20,8% (норматив – не менее 10%), что больше, чем до войны. 

После войны расчистка NPL с балансов банков и существенное наращивание кредитования экономики станет одной из ключевых задач для финансового блока власти, считает Гетманцев.

В Нацбанке отмечают замедление динамики кредитования банками: общий объем кредитов в первом квартале сократился на 14,5 млрд грн или на 1% до 1,119 трлн грн по состоянию на 1 апреля 2023 года. 

До полномасштабного вторжения России в Украину доля неработающих кредитов в украинских банках сокращалась с 2018 года – с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года, — а кредитный портфель – увеличивался. 

Читайте также: Почти каждый третий кредит в Украине просрочен, однако банки не спешат идти в суд.

Роман Бриль
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