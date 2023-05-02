Банки неохотно признают проблемные кредиты: их доля выросла на менее чем 1% за квартал
Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе выросла на 0,7 п.п. до 38,8% за первый квартал 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Объем неработающих кредитов за квартал вырос на 2 млрд грн до 434 млрд. грн.
Банки продолжают признавать кредитные потери – с начала полномасштабной войны объемы отчисления в резервы под кредиты превысили 107 млрд грн и составляют более 13% кредитного портфеля, которые банки имели в конце февраля 2022 года.
"Процесс признания банками неработающих кредитов замедлился в 2023 году. Можно ожидать, что банки получат дополнительный импульс для признания NPL по результатам диагностики, которую начал недавно НБУ для оценки качества активов и капитала крупнейших банков", — прокомментировал глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев.
По его словам, у банков есть возможность признавать проблемные кредиты благодаря сохранению высокой доходности, за счет чего они могут проводить отчисления в резервы. Банковская система надлежаще капитализирована с нормативом адекватности регулятивного капитала на 1 апреля на уровне 20,8% (норматив – не менее 10%), что больше, чем до войны.
После войны расчистка NPL с балансов банков и существенное наращивание кредитования экономики станет одной из ключевых задач для финансового блока власти, считает Гетманцев.
В Нацбанке отмечают замедление динамики кредитования банками: общий объем кредитов в первом квартале сократился на 14,5 млрд грн или на 1% до 1,119 трлн грн по состоянию на 1 апреля 2023 года.
- 8 февраля 2023 года НБУ сообщил, что банки увеличили проблемные кредиты на 87 млрд грн за военный 2022 год.
- По состоянию на 1 февраля доля NPL выросла до 38,2% по сравнению с 38,1% на 1 января.
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