UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ начал оценку устойчивости банковской системы в условиях войны. Это требование МВФ

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 18:37
НБУ начал оценку устойчивости банковской системы в условиях войны. Это требование МВФ - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк начинает оценку устойчивости банков и банковской системы для определения реального состояния банковского сектора в условиях военного времени. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.   

Учитывая продолжающуюся военную агрессию России против Украины, оценка устойчивости будет иметь ряд особенностей, отмечают в Нацбанке. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Оценка устойчивости будет производиться по состоянию на 1 апреля текущего года в три этапа.

Первый – будет включать оценку качества активов и обеспечение по кредитным операциями, оценку стоимости имущества, полученного банком в залог, и расчет нормативов достаточности капитала. 

Второй этап предусматривает экстраполяцию результатов оценки качества активов банков, не попавших в выборку на первом этапе. 

Третий – оценку показателей деятельности банка по базовому сценарию и определение необходимых уровней нормативов достаточности капитала.  

В 2023 году оценку будут проходить всего 20 банков, на долю которых приходится более 90% активов банковской системы.  

Результаты оценки обнародуют до 31 марта 2024 года.  

Проведение оценки текущей ситуации в банковской системе предусмотрено Меморандумом с Международным валютным фондом (МВФ) об экономической и финансовой политике от 24 марта 2023 года. 

НБУ с 2018 года проводит оценку устойчивости банков, которая предусматривает, в частности, проведение стресс-тестирования для отдельных банков. При стресс-тестировании определяются оценочные показатели финансовой отчетности банка и необходимый уровень капитала на три года после отчетной даты. 
Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях 
Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нацбанк МВФ банковская система Украины стресс-тестирование банков
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 