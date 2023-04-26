НБУ начал оценку устойчивости банковской системы в условиях войны. Это требование МВФ
Национальный банк начинает оценку устойчивости банков и банковской системы для определения реального состояния банковского сектора в условиях военного времени. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Учитывая продолжающуюся военную агрессию России против Украины, оценка устойчивости будет иметь ряд особенностей, отмечают в Нацбанке.
Оценка устойчивости будет производиться по состоянию на 1 апреля текущего года в три этапа.
Первый – будет включать оценку качества активов и обеспечение по кредитным операциями, оценку стоимости имущества, полученного банком в залог, и расчет нормативов достаточности капитала.
Второй этап предусматривает экстраполяцию результатов оценки качества активов банков, не попавших в выборку на первом этапе.
Третий – оценку показателей деятельности банка по базовому сценарию и определение необходимых уровней нормативов достаточности капитала.
В 2023 году оценку будут проходить всего 20 банков, на долю которых приходится более 90% активов банковской системы.
Результаты оценки обнародуют до 31 марта 2024 года.
Проведение оценки текущей ситуации в банковской системе предусмотрено Меморандумом с Международным валютным фондом (МВФ) об экономической и финансовой политике от 24 марта 2023 года.
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