НБУ начал оценку устойчивости банковской системы в условиях войны. Это требование МВФ

Национальный банк начинает оценку устойчивости банков и банковской системы для определения реального состояния банковского сектора в условиях военного времени. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Учитывая продолжающуюся военную агрессию России против Украины, оценка устойчивости будет иметь ряд особенностей, отмечают в Нацбанке.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Оценка устойчивости будет производиться по состоянию на 1 апреля текущего года в три этапа.

Первый – будет включать оценку качества активов и обеспечение по кредитным операциями, оценку стоимости имущества, полученного банком в залог, и расчет нормативов достаточности капитала.

Второй этап предусматривает экстраполяцию результатов оценки качества активов банков, не попавших в выборку на первом этапе.

Третий – оценку показателей деятельности банка по базовому сценарию и определение необходимых уровней нормативов достаточности капитала.

В 2023 году оценку будут проходить всего 20 банков, на долю которых приходится более 90% активов банковской системы.

Результаты оценки обнародуют до 31 марта 2024 года.

Проведение оценки текущей ситуации в банковской системе предусмотрено Меморандумом с Международным валютным фондом (МВФ) об экономической и финансовой политике от 24 марта 2023 года.

НБУ с 2018 года проводит оценку устойчивости банков, которая предусматривает, в частности, проведение стресс-тестирования для отдельных банков. При стресс-тестировании определяются оценочные показатели финансовой отчетности банка и необходимый уровень капитала на три года после отчетной даты.

21 апреля 2023 года Нацбанк создал отдел мониторинга связанных с банками лиц. Это одно из требований МВФ.

22 апреля НБУ увеличил продажу долларов из резервов из-за ухудшения ситуации на валютном рынке.

25 апреля НБУ заявил, что отдаст в бюджет рекордную прибыль.





Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Роман Бриль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.