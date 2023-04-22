НБУ увеличил продажу долларов из резервов из-за ухудшения ситуации на валютном рынке
22.04.2023, 08:58
Нацбанк Украины (Фото: Depositphotos)
С 17 по 21 апреля 2023 года Национальный банк Украины (НБУ) продал на межбанковском валютном рынке $560,07 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Таким образом, регулятор увеличил продажу валюты в 2,3 раза по сравнению с прошлой неделей, когда он продал $242,92 млн.
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Всего с начала года НБУ купил на межбанке $62,30 млн и продал $8 172,73 млн. Отрицательное сальдо интервенций составило $8 110,43 млн.
- 10 апреля в Нацбанке заявляли об улучшении ситуации на валютном рынке.
- С 21 апреля НБУ разрешил банкам продавать населению больше валюты, а е-резидентам отправлять деньги из Украины.
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