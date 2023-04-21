Банкам разрешили продавать населению больше валюты

С 21 апреля Национальный банк Украины расшил возможности банков совершать сделки по продаже наличной иностранной валюты населению. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Теперь при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк может продать на валютном рынке, будет учитываться не 100%, а 120% объема покупки безналичной валюты у населения начиная с 13 апреля 2022 года.

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"Соответствующие изменения направлены на сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке", – говорится в сообщении.

Кроме того, НБУ с 21 апреля смягчил ряд административных ограничений. Это сделано с целью создания условий для запуска проекта электронного резиденства и укрепления положительных тенденций в наличном сегменте валютного рынка.

Национальный банк предоставляет возможность е-резидентам (после уплаты налогов в Украине) переводить на их счета за границей средства в иностранной валюте, полученные на счета в украинских банках от нерезидентов (за предоставленные услуги или работы).

Как отметили в НБУ, соответствующие изменения не будут оказывать давления на валютный рынок и международные резервы Украины, ведь в рамках таких операций не будет происходить покупка иностранной валюты – перевод будет осуществляться за счет иностранной валюты, полученной е-резидентом из-за границы.

"Реализация проекта е-резидентства будет способствовать привлечению дополнительных доходов в государственный бюджет, популяризации Украины как мирового IT-бренда и повышению украинских позиций в международных рейтингах", – говорится в сообщении.

С 1 апреля 2023 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые позволяют иностранным гражданам, которые приобрели статус е-резидента и зарегистрировали себя физическим лицом-предпринимателем, осуществлять предпринимательскую деятельность и платить налоги в Украине без ухода от страны проживания или пребывания.

В рамках реализации этого проекта НБУ с 8 марта предоставил возможность е-резидентам открывать счета в украинских банках.

Наталія Софієнко

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