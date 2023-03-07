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НБУ разрешил е-резидентам открывать счета в украинских банках для ведения бизнеса

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 15:03
НБУ разрешил е-резидентам открывать счета в украинских банках для ведения бизнеса - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк предоставил право электронным резидентам (е-резидентам) открывать текущие счета в банке в соответствии с требованием закона об особенностях налогообложения предпринимательской деятельности е-резидентов. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.   

Закон дает возможность иностранцам и лицам без гражданства, получившим статус е-резидента, зарегистрироваться в Украине как физлицо-предприниматель. При этом таким иностранцам нет необходимости находится в Украине.  

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Учитывая нормы закона, НБУ предоставил право е-резиденту открывать текущие счета для ведения бизнеса в банке, с которым министерство цифровой трансформации заключило соответствующий договор. 

Также банки получили возможность закрывать текущие счета е-резидента на основании информации, полученной из системы "Е-резидент", о прекращении предпринимательской деятельности. В этом случае е-резиденту перечислят остаток средств с его текущих счетов на счет, открытый за пределами Украины, реквизиты которого указаны в договоре. 

Закон об е-резидентах вступит в силу с 1 апреля 2023 года. 

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Роман Бриль
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