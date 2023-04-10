На валютном рынке улучшилась ситуация, курс гривни стабилизировался: в НБУ назвали причины

Валютный рынок стабилизировался благодаря ритмическому поступлению международной помощи, дальнейшему приспособлению экономики к условиям войны и продлению "зернового соглашения", информирует НБУ.

Если в июне прошлого года разница между официальным и наличным курсом гривни к доллару достигала 28,5%, то в последние недели она находилась в диапазоне 2 – 4%, отметили в Нацбанке.

Стабилизация курса произошла благодаря калибровке Национальным банком валютных ограничений, что позволило минимизировать непродуктивный отток капитала из страны, и последовательной монетарной политике НБУ, направленной на увеличение привлекательности гривневых активов.

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Кроме того, регулятор ввел инструменты по снижению спроса и увеличению предложения в наличном сегменте валютного рынка. Отказ же от эмиссионного финансирования дефицита бюджета и роста привлекательности гривневых активов способствовали дальнейшей стабилизации ожиданий.

С 3 по 7 апреля Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке $1 млн и продал $126,34 млн.

Наталія Софієнко

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