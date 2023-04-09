Нацбанк уменьшил продажу валюты за неделю почти в три раза

С 3 по 7 апреля Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке $1 млн и продал $126,34 млн. Отрицательное сальдо интервенций составило $125,34 млн против $343,18 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Таким образом, НБУ уменьшил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $217,84 млн.

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С начала года НБУ на межбанке купил $62,30 млн; продал $7 369,75 млн.

Разрыв между официальным и наличным курсом гривни к доллару уменьшился до минимальных показателей. Если в середине 2022 г. он достигал 28,5%, то в конце марта сократился до 3,6%.

Наталія Софієнко

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