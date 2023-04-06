Разрыв между официальным и наличным курсом сократился до минимума: НБУ назвал причины
Разрыв между официальным и наличным курсом гривни к доллару уменьшился до минимальных показателей. Если в середине 2022 года он достигал 28,5%, то в конце марта сократился до 3,6%, говорится в Апрельском макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.
По состоянию на начало апреля отдельные банки вообще начали покупать доллар по курсу ниже официального.
Национальный банк объясняет это общим улучшением ситуации на валютном рынке, имеющим три основные причины: улучшение ожиданий в связи с прекращением отключений электроэнергии, отсутствие эмиссионного финансирования бюджета и сужение дефицита торговли.
"В дальнейшем сузился спред между наличным и официальным курсом, чему способствовала калибровка валютных ограничений, создание альтернативных инструментов для защиты сбережений от курсовых колебаний и меры НБУ по повышению привлекательности гривневых сбережений", – сообщил регулятор.
Сужение курсовой разницы устраняет рыночные искажения и увеличивает поступление валюты по официальным каналам, говорится в документе.
- В НБУ считают, что Украина даже после вступления в Евросоюз сохранит свою национальную валюту.
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