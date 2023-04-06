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Разрыв между официальным и наличным курсом сократился до минимума: НБУ назвал причины

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 09:59
Разрыв между официальным и наличным курсом сократился до минимума: НБУ назвал причины - Фото
Фото: depositphotos.com

Разрыв между официальным и наличным курсом гривни к доллару уменьшился до минимальных показателей. Если в середине 2022 года он достигал 28,5%, то в конце марта сократился до 3,6%, говорится в Апрельском макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

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По состоянию на начало апреля отдельные банки вообще начали покупать доллар по курсу ниже официального.

Разрыв между официальным и наличным курсом сократился до минимума: НБУ назвал причины

Национальный банк объясняет это общим улучшением ситуации на валютном рынке, имеющим три основные причины: улучшение ожиданий в связи с прекращением отключений электроэнергии, отсутствие эмиссионного финансирования бюджета и сужение дефицита торговли.

Разрыв между официальным и наличным курсом сократился до минимума: НБУ назвал причины

"В дальнейшем сузился спред между наличным и официальным курсом, чему способствовала калибровка валютных ограничений, создание альтернативных инструментов для защиты сбережений от курсовых колебаний и меры НБУ по повышению привлекательности гривневых сбережений", – сообщил регулятор.

Сужение курсовой разницы устраняет рыночные искажения и увеличивает поступление валюты по официальным каналам, говорится в документе.

Андрій Водяний
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