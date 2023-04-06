Разрыв между официальным и наличным курсом сократился до минимума: НБУ назвал причины

Разрыв между официальным и наличным курсом гривни к доллару уменьшился до минимальных показателей. Если в середине 2022 года он достигал 28,5%, то в конце марта сократился до 3,6%, говорится в Апрельском макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

По состоянию на начало апреля отдельные банки вообще начали покупать доллар по курсу ниже официального.

Национальный банк объясняет это общим улучшением ситуации на валютном рынке, имеющим три основные причины: улучшение ожиданий в связи с прекращением отключений электроэнергии, отсутствие эмиссионного финансирования бюджета и сужение дефицита торговли.

"В дальнейшем сузился спред между наличным и официальным курсом, чему способствовала калибровка валютных ограничений, создание альтернативных инструментов для защиты сбережений от курсовых колебаний и меры НБУ по повышению привлекательности гривневых сбережений", – сообщил регулятор.

Сужение курсовой разницы устраняет рыночные искажения и увеличивает поступление валюты по официальным каналам, говорится в документе.

В НБУ считают, что Украина даже после вступления в Евросоюз сохранит свою национальную валюту.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.