Курс доллара упал ниже 37 грн и достиг минимума за последние 8 месяцев

В среду, 5 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 23 коп. и составляет 36,78 грн. Курс продаж опустился на 29 коп. до 37,48 грн. Курс доллара не опускался ниже 37 грн с июля прошлого года.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,4 грн, максимальный – 37 грн. Для продажи минимальный курс 37,2 грн, максимальный – 37,9 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 1 коп. и составляет 39,95 грн. Средний курс продаж уменьшился на 9 коп. до 40,84 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,9 грн, максимальный – 40,41 грн. Для продажи минимальный курс – 40,4 грн, максимальный – 41,5 грн.

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Анна Ішутіна

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