Украинские банки добавили семь миллионов клиентов за год

Количество клиентов украинских банков выросло за 2022 год почти на 10% и составило более 79 млн. В 2021 году у банков было 72 млн клиентов, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Количество открытых счетов клиентов выросло на 12,8% по сравнению с предыдущим годом до 160,2 млн. В 2021 году было открыто 142 млн счетов.

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Также в Украине существенно увеличилось количество клиентов, обслуживаемых банками дистанционно.

По итогам прошлого года дистанционно обслуживаются более двух третей всех клиентов банков: 78% субъектов хозяйствования и 68% физических лиц – 2,4 млн и 51,4 млн клиентов соответственно.

Общее количество счетов, которые банки обслуживали дистанционно, увеличилось на 18,8% по сравнению с 2021 годом и на 73% по сравнению с 2020 годом.

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Роман Бриль

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