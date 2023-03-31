"Неприемлемо". НБУ предостерег Raiffeisen от обмена активами со Сбербанком
Национальный банк Украины призвал австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International не медлить с выходом с российского рынка, но предостерег ее от обмена активами со Сбербанком в Австрии. Об этом говорится в сообщении украинского регулятора.
"[Нацбанк] обратил внимание на неприемлемость потенциального выхода Райффайзенбанка из РФ путем обмена активами Райффайзенбанка с подсанкционным Сбербанком в Австрии. Соглашение, позволяющее принадлежащему Кремлю банку сохранить свои заблокированные подсанкционные активы в Европе и вернуть их в Россию, чтобы и дальше поддерживать экономическую устойчивость и способность России вести войну с Украиной, не выдерживает никакой критики, не говоря уже о нарушении санкционных ограничений, которые, безусловно, потребуют корректировки для обеспечения реализации предложенного плана", – заявил НБУ.
Нацбанк добавил, что продолжит внимательно следить за деятельностью банков, имеющих дочерние структуры в РФ, и в дальнейшем будет поднимать вопрос присутствия международных банков на российском рынке в коммуникации с санкционными регуляторами стран-партнеров.
- 30 марта стало известно, что Raiffeisen Bank International определился с судьбой российского бизнеса: его планируют либо продать, либо вывести за пределы группы.
- Гендиректор RBI Йоханн Штробль также сообщил, что группа теоретически обсуждает возможный обмен активами со Sberbank Europe.
Комментарии