"Неприемлемо". НБУ предостерег Raiffeisen от обмена активами со Сбербанком

Национальный банк Украины призвал австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International не медлить с выходом с российского рынка, но предостерег ее от обмена активами со Сбербанком в Австрии. Об этом говорится в сообщении украинского регулятора.

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"[Нацбанк] обратил внимание на неприемлемость потенциального выхода Райффайзенбанка из РФ путем обмена активами Райффайзенбанка с подсанкционным Сбербанком в Австрии. Соглашение, позволяющее принадлежащему Кремлю банку сохранить свои заблокированные подсанкционные активы в Европе и вернуть их в Россию, чтобы и дальше поддерживать экономическую устойчивость и способность России вести войну с Украиной, не выдерживает никакой критики, не говоря уже о нарушении санкционных ограничений, которые, безусловно, потребуют корректировки для обеспечения реализации предложенного плана", – заявил НБУ.

Нацбанк добавил, что продолжит внимательно следить за деятельностью банков, имеющих дочерние структуры в РФ, и в дальнейшем будет поднимать вопрос присутствия международных банков на российском рынке в коммуникации с санкционными регуляторами стран-партнеров.

30 марта стало известно, что Raiffeisen Bank International определился с судьбой российского бизнеса: его планируют либо продать, либо вывести за пределы группы.

Гендиректор RBI Йоханн Штробль также сообщил, что группа теоретически обсуждает возможный обмен активами со Sberbank Europe.

Андрій Водяний

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